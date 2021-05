Forțele Armate ale Federatiei Ruse au o arma pe care nu o are nicio țara a lumii – arma supersonica, a declarat ministrul rus al apararii, general de armata Serghei Șoigu. Potrivit canalului Telegram al postului de televiziune „Zvezda”, ministrul rus a aratat ca puterea armatei rusești sporește inclusiv pe seama dezvoltarii industriei. In ansamblu, a remarcat Șoigu, in planul potențialului de lupta al trupelor rusești a fost facut un progres enorm. „A fost adoptat un amplu program de reforme ale armatei noastre”, a adaugat ministrul apararii al Rusiei, citat de Lenta.ru. In plus, anul trecut,…