Stiri pe aceeasi tema

- Un fost presupus lider al gruparii Stat Islamic (SI) din Libia a fost ucis marti intr-o lovitura aeriana americana la aproximativ 170 de kilometri de Tripoli, transmite AFP, care citeaza surse locale si comandamentul militar american pentru Africa (AFRICOM). AFRICOM a indicat intr-n comunicat ca a efectuat…

- Un tribunal din Libia a condamnat miercuri la moarte 45 de persoane acuzate ca au ucis manifestanti in capitala libiana Tripoli in timpul revoltei impotriva regimului Muammar Gaddafi din 2011, a anuntat Ministerul Justitiei, relateaza AFP si DPA.In total 124 de persoane, toate aflate in…

- Un barbat de 29 de ani a fost inculpat pentru planuirea unui atac terorist in numele Statului Islamic (SI) in orasul german Karlsruhe, a anuntat marti procuratura federala, relateaza dpa. Barbatul, care are cetatenie germana, este de asemenea acuzat ca intentiona sa foloseasca o masina pentru a ataca…

- Intre 20.000 si 30.000 de combatanti ai organizatiei Statul Islamic (SI) sunt inca prezenti in Irak si in Siria in pofida infrangerilor militare si a reculului gruparii jihadiste in regiune, potrivit unui raport dat publicitatii luni, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Printre acesti membri…

- Fiul liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis in Siria luni de trei rachete teleghidate rusesti asupra unei pesteri unde acesta se afla, au afirmat serviciile de informatii irakiene, citate de France Presse, informeaza Agerpres.Marti, Amaq, agentia de propaganda…

- Atacatori inarmati neidentificati au decapitat sambata trei barbati si au incendiat o scoala pentru baieti din provincia Nangarhar in estul Afganistanului, un atac pentru care autoritatile au acuzat militanti ai Statului Islamic, relateaza Reuters. "Au decapitat brutal trei ingrijitori si…

- De la proclamarea sa, in iunie 2014, asa-numitul califat al Statului Islamic a executat in Siria 2900 de civili, conform unei estimari publicate marti de organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Acelasi raport, citat de Xinhua, arata ca totalul care include…