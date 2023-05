Forțele Aeriene ruse au fost trimise pentru interceptarea a două aeronave militare NATO Ministerul Apararii de la Moscova anunța ca Forțele Aeriene ruse au trimis un avion de vanatoare pentru interceptarea a doua aeronave militare(avioane) din state membre NATO, deasupra Marii Baltice. Ministerul rus al Apararii susține ca doua avioane militare din Franta si Germania intentionau „sa incalce frontiera” Rusiei. Un avion de vanatoare de tip Suhoi Su-27, al Fortelor aeriene ruse, a fost trimis pentru misiunea de interceptare, care s-a incheiat fara incidente, potrivit rfi.ro . Forțele aeriene ruse au interceptat avioane NATO deasupra Marii Baltice, acestea indepartandu-se de frontiera… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova se retrage din Adunarea Interparlamentara a CSI, a anunțat președintele Parlamentului, Igor Grosu, intr-o conferința de presa, informeaza TVR Moldova.Comunitatea Statelor Independente este o organizație regionala formata din 9 din cele 15 foste republici federale ale Uniunii Sovietice,…

- Ucraina si statele baltice - Estonia, Letonia si Lituania - si-au exprimat consternarea dupa ce ambasadorul Chinei la Paris a pus la indoiala faptul fostele republici sovietice ar avea un statut reglementat si ca Crimeea face parte din Ucraina, relateaza The Guardian.Ambasadorul Chinei la Paris,…

- Rusia isi suplimenteaza capabilitatile militare și-și intarește pozițiile in apropierea Finlandei si va trece la alte tipuri de masuri in cazul in care Alianta Nord-Atlantica va instala armament ofensiv pe teritoriul acestei tari, anunta Administratia de la Moscova. „ Vom consolida capabilitatile militare…

- Prim-minsitrul Dorin Recean, alaturi de mai mulți prim-miniștri europeni, au venit cu o scrisoare deschisa catre marile companii IT, administratoare de rețele de socializare. Oficialii cer administratorilor de rețele sa-i sprijine in lupta cu dezinformarea și manipularea, in contextul razboiului dus…

- Mai multe state din UE vor sa impuna masuri mult mai dure economiei rusești pentru ca Putin sa nu mai aiba la dispoziție miliarde de dolari pentru a pompa in armata. Douasprezece tari cer Uniunii Europene sa impiedice prin instrumente comerciale ocolirea sanctiunilor impuse Rusiei dupa invadarea Ucrainei,…

- mbițiile revanșiste și imperiale ale Rusiei s-ar putea sa nu se opreasca la Ucraina. Daca forțele ruse nu sunt infrante in Ucraina sau retrase de eventualii noi conducatori ai Kremlinului, Moscova ar putea ataca alți vecini post-sovietici. Occidentul s-ar putea confrunta cu limite in ceea ce privește…

- Furtuna Otto, cu rafale de peste 100 km/h, va incepe de vineri dupa-amiaza in jumatatea nordica a Europei si pare sa ajunga si la noi. Afectate vor fi: Danemarca, Finlanda, Polonia, nordul Germaniei, Letonia, Lituania, Estonia, Belararus, Rusia. Romania este la periferia sistemului de furtuna. Sambata,…

- Furtuna Otto loveste vineri Europa, in special partea nordica a continentului, fiind anuntate rafale de peste 100 km/h in unele zone.Conform meteorologilor furtuna poate sa ajunga inclusiv in Romania, desi tara noastra e pozitionata la limita furtunii. Cert e ca jumatatea nordica a Europei si Marea…