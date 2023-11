Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca Occidentul vrea sa extinda conflictul din Ucraina in regiunea Asia-Pacific, a relatat presa de stat rusa, citand comentarii facute luni la un forum de aparare de la Beijing, scrie news.ro. Luand cuvantul la Forumul Xiangshan, cel mai mare eveniment…

- Cheltuielile pentru aparare ale Rusiei vor reprezenta in 2024 aproape o treime din cheltuielile bugetare totale, arata proiectele de planuri ale guvernului, pe masura ce Moscova reorienteaza tot mai multe resurse pentru a continua razboiul sau in Ucraina, transmite Reuters. Rusia intentioneaza, de asemenea,…

- Caucazul, pe un butoi cu pulbere! Rusia amenința Armenia: 'Fac din tara lor un ostatic al jocurilor politice ale Occidentului!'Rusia i-a transmis luni premierului armean Nikol Pasinian ca el insusi este de vina pentru victoria Azerbaidjanului asupra Nagorno-Karabah pentru ca a insistat mai degraba sa…

- Occidentul trebuie sa se pregateasca pentru un razboi lung in Ucraina si pentru a face fata unei Rusii din ce in ce mai ostile chiar si dupa ce acesta se va termina, a declarat miercuri, 13 septembrie, seful Statului Major General al armatei cehe, Karel Rehka, in cadrul unui interviu pentru Reuters…

- Rusia a impus costuri tot mai mari pentru companiile straine care au decis sa paraseasca țara insa acum le cere bancilor straine ce se pregatesc sa plece o condiție pe care ele nu o pot indeplini, nici daca ar dori acest lucru, relateaza Business Insider și Hotnews. „Ne-am exprimat poziția, așa cum…

- Rubla ruseasca a avut parte de un ușor respiro saptamana aceasta dupa ce Banca Centrala de la Moscova a crescut dobanda de referința cu 350 de puncte de baza pana la 12%, dar e puțin probabil ca efectul sa fie unul de durata, scrie Reuters și Hotnews . Moneda oficiala a Rusiei s-a depreciat cu peste…

- Un incident mai puțin obișnuit a avut loc intr-un oraș din Siberia, bursa locala a marfurilor fiind vizata de un rus nemulțumit care a avut un mesaj pentru Vladimir Putin dupa ce un dolar a ajuns sa coste peste 100 de ruble, transmite Hotnews . O persoana a deturnat banda de știri de deasupra biroului…

- Consilierul pe probleme economice al președintelui rus Vladimir Putin a criticat luni Banca Centrala de la Moscova și politica sa monetara dupa ce rubla și-a continuat deprecierea fața de dolar, trecand de pragul psihologic de 100 de ruble pentru un dolar, relateaza Reuters și Hotnews . Rubla, care…