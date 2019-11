Forța de muncă din România, în picaj liber! De câți angajați are nevoie țara noastră pentru a-și reveni Romania a pierdut in ultimii doi ani peste 20 de miliarde de lei pentru ca este incapabila sa ii școleasca pe elevi pentru o viitoare slujba. De pe bancile școlii ies pe banda rulanta manageri, funcționari publici ori specialiști in drept. Economia, insa are nevoie de peste un milion de oameni care sa lucreze in construcții, dar și in alte domenii, potrivit Digi24.ro. Absolventii cu diploma ai invatamantului superior au provenit cu preponderenta din facultatile cu profil afaceri, administratie si drept. In acelasi timp, in construcții, in turism și in industrie ar fi nevoie de peste un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

