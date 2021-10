Stiri pe aceeasi tema

- Cu șapte etape ramase pana la finalul sezonului, lupta pentru titlul mondial in Formula 1 devine tot mai aprinsa. In prezent, Lewis Hamilton are un avans de doar 2 puncte in fața olandezului Max Verstappen, iar cursa din Turcia nu se anunța a fi una ușoara pentru campionul mondial en-titre. Hamilton…

- Lewis Hamilton a inregistrat a 100-a victorie din cariera in Formula 1. Pilotul britanic al echipei Mercedes a triumfat in Marele Premiu al Rusiei, desfașurat pe circuitul de la Soci. Hamilton a pornit cursa de pe locul patru, dar in scurt timp a cazut pe 7.

- Pilotul finlandez Valtteri Bottas va lua startul de pe locul 17 pe grila de start in Marele Premiu al Rusiei, din cauza unei penalizari primite pentru o schimbare strategica a motorului sau, cu scopul de a-l ajuta pe coechipierul sau Lewis Hamilton, campionul mondial en titre, a anuntat echipa Mercedes,…

- Max Verstappen (Red Bull Racing) și Lewis Hamilton (Mercedes) s-au ciocnit in turul 26, in al doilea viraj, și au abandonat in MP al Italiei. Verstappen a fost sancționat in urma incidentului. FIA a anchetat accidentul celor doi piloți aflați in cursa pentru titlul mondial, iar pilotul celor de la Red…

- Pilotii echipei Mercedes, britanicul Lewis Hamilton si finlandezul Valtteri Bottas, au dominat cea de-a doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei, desfasurata sambata pe circuitul de la Monza, potrivit Agerpres. Campionul mondial en titre Lewis Hamilton…

- Pilotul britanic de Formula 1, Lewis Hamilton (Mercedes), campion mondial en-titre, a realizat cel mai bun timp vineri, in prima sesiune de antrenamente libere la Marele Premiu al Italiei, pe circuitul de la Monza (5,793 km). Hamilton a fost cronometrat in 1 min 20 sec 926/1000, devansandu-l…

- Liderul la zi al Campionatului Mondial de Formula 1, olandezul Max Verstappen (Red Bull-Honda), a inregistrat cel mai rapid timp in prima sesiune de antrenamente libere dinaintea Marelui Premiu al Ungariei, a 11-a mansa a sezonului, vineri, pe circuitul Hungaroring (4,381 km), noteaza AFP. …