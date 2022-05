Stiri pe aceeasi tema

- In premiera, Formula 1 poposește in Miami, iar Charles Leclerc va porni de pe prima poziție in cursa de duminica. Pilotul monegasc a stabilit cel mai rapid timp in sesiunea de calificari, parcurgand circuitul in 1 minut și 28.796 secunde. Tot din prima linie va porni și Carlos Sainz (1 minut și 28.986…

- Plecat din pole-position, Charles Leclerc (Ferrari) a reușit sa caștige Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, cursa care a avut loc duminica pe circuitul Albert Park din Melbourne. Podiumul a fost completat de Sergio Perez (RedBull) și George Russell (Mercedes).

- Max Verstappen (24 de ani), campionul din sezonul trecut de Formula 1, s-a impus in Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua cursa a actualului sezon din F1, relateaza Noi.md cu referire la digisport.ro. Podiumul a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari, locul 2) și Carlos Sainz (Ferrari, locul…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a castigat Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, care a avut loc duminica la Jeddah, el fiind urmat pe podium de monegascul Charles Leclerc si spaniolul Carlos Sainz Jr, ambii de la Ferrari, potrivit Agerpres.ro.…

- Plecat de pe a patra poziție a grilei de start, Max Verstappen a reușit sa caștige Marele Premiu de Formula 1 al Arabiei Saudite, cursa care a avut loc duminica pe circuitul de la Jeddah. Campionul mondial en-titre s-a impus in fața monegascului Charles Leclerc (Ferrari), iar podiumul a fost completat…

- Marele Premiu din Arabia Saudita, a doua cursa a sezonului 2022 din Formula 1, va avea loc in aceasta seara, incepand cu ora 20:00. Intrecerea va putea fi urmarita live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport 1 și Look Sport +. Prima cursa a sezonului, din Bahrain, a fost caștigata…

- Sergio Perez (32 de ani), pilotul mexican de la Red Bull, va pleca din pole-position in Marele Premiu al Arabiei Saudite. Lewis Hamilton (37 de ani) nu a trecut de Q1. Pilotul mexican a obținut primul sau pole-position in Formula 1, dupa un tur fabulos pe circuitul de la Jeddah. Deși parea ca lupta…

- Plecat din pole-position, Charles Leclerc a reușit sa caștige Marele Premiu de Formula 1 din Bahrain, cursa care a avut loc duminica pe circuitul de la Sakhir. Podiumul a fost completat de Carlos Sainz (Ferrari) și Lewis Hamilton (Mercedes).