- Lewis Hamilton a luat decizia finala. De 7 ori campion mondial in Formula 1, britanicul de la Mercedes a suportat cu greu pierderea titlului in fața olandezului Max Verstappen, de la Red Bull. Lewis Hamilton a fost „dat disparut” aproape doua luni, timp in care soarta participarii sale in noul sezon…

- La cateva zile dupa ce a devenit campion mondial in Formula 1, Max Verstappen a analizat finalul incendiar de sezon. Pilotul echipei Red Bull Racing i-a smuls de sub nas titlul rivalului sau Lewis Hamilton in ultimul tur al Marelui Premiu de la Abu Dhabi.

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) va fi numit "cavaler" al Marii Britanii miercuri, la doar cateva zile dupa ce a pierdut la limita titlul mondial in Formula 1, scrie DPA, citat de agerpres. Ceremonia investirii cu titlul onorific de "cavaler" va avea loc la Castelul Windsor si va fi o recunoasterea…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), in varsta de 24 de ani, a cucerit primul sau titlu de campion mondial la Formula 1, invingandu-l pe rivalul sau Lewis Hamilton (Mercedes) in ultimul tur al ultimului Grand Prix al sezonului, duminica la Abu Dhabi, informeaza AFP, preluat de

- Max Verstappen este in premiera campion mondial de Formula 1. Olandezul de 24 de ani de la Red Bull l-a invins pe Lewis Hamilton (37 de ani) in Marele Premiu de la Abu Dhabi, dupa ce l-a depașit in ULTIMUL TUR al sezonului. Mercedes a caștigat titlul la constructori, pentru al 8-lea an consecutiv!

- Max Verstappen a caștigat primul sau titlu mondial de F1 dupa ce l-a invins pe Lewis Hamilton intr-o cursa nebuna la Abu Dhabi, noteaza CNN. The post Max Verstappen a caștigat titlul mondial la Formula 1 dupa o cursa nebuna appeared first on Romania Libera .

- Max Verstappen este noul campion mondial in Formula 1 Max Verstappen este noul campion mondial, dupa o cursa cu totul și cu totul nebuna, care s-a disputat in ultima etapa, la Abu Dhabi. La 24 de ani, pilotul de la Red Bull intra in istorie. Septuplul campion mondial, Lewis Hamilton (Mercedes), a terminat…

- Reprezentanții Formulei 1 anunța ca Marele Premiu din Abu Dhabi va ramane in calendarul competițional pana cel puțin in 2030. Circuitul Yas Marina a intrat in Marele Circ in 2009 și de atunci a fost martorul mai multor momente memorabile. Anul acesta, MP din Abu Dhabi are loc in weekend-ul 10 - 12 decembrie…