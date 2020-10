Formula 1: Lewis Hamilton l-a bătut pe Michael Schumacher Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a stabilit, duminica, pe circuitul Algarve din Portimao, un record de victorii in Formula 1, el obtinand al 92-lea succes. In etapa trecuta, la Eifel Grand Prix, Hamilton egalase recordul de 91 de victorii care a fost detinut pana atunci de Michael Schumacher. Hamilton a primit o casca purtata de Schumacher dupa ce a egalat recordul germanului Hamilton a pornit din pole position in Marele Premiu al Portugaliei, a 12-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. “Le datorez aceasta reusita celor de la Mercedes, de aici, si celor de la… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

