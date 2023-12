Formula 1 anunță calendarul curselor de sprint pentru sezonul 2024 La fel ca in sezonul 2023, care tocmai s-a terminat, viitorul sezon de Formula 1 va cuprinde 6 curse de sprint. De aceasta data, prima cursa de sprint va avea loc in China, care va reveni in calendarul Formulei 1 pentru prima data din 2019. A doua etapa va avea loc la Miami, urmata de cursa de sprint din Austria. A patra astfel de cursa va avea loc din nou in Statele Unite, de aceasta data pe circuitul Circuit of the Americas din statul Texas. Etapa de sprint... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

