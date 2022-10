Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul jurnalist Fabrizio Romano, cel care anunța cele mai tari transferuri din fotbalul internațional in fiecare mercato, a trecut astazi la Formula 1 și a confirmat mutarea lui Pierre Gasly (26 de ani) de la AlphaTauri la Alpine. Ramasa cu un loc vacant in echipa dupa ce Fernando Alonso a batut…

- Alpine a lansat, in urma cu doua zile, noua versiune A110 R. Acum, francezii anunța o ediție speciala A110 R Fernando Alonso, denumita așa dupa celebrul pilot spaniol care concureaza in prezent pentru echipa de Formula 1 Alpine. Așa cum bine știi, Alonso va concura pentru Aston Martin de anul viitor,…

- McLaren a anunțat ca australianul Oscar Piastri, in varsta de 21 de ani, va conduce pentru echipa de Formula 1 in 2023. Oscar, campionul Formula 2 din 2021, ii va lua locul altui australian, Daniel Ricciardo, al carui viitor in F1 este incert in aceste momente. Pe 2 august, la scurt timp dupa ce Fernando…

- ​Max Verstappen (RedBull) a reusit o cursa excelenta pe circuitul de la Spa-Francorchamps: campionul mondial en-titre a plecat de pe pozitia a 14-a, dar a reusit sa obtina victoria in Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei. Podiumul a fost completat de coechipierul sau Sergio Perez si de Carlos Sainz…

- Oscar Piastri a fost anunțat pe Twitter de Alpine ca fiind inlocuitorul lui Fernando Alonso, plecat la rivala Aston Martin. Pilotul australian a negat insa pe aceeași rețea sociala informația publicata de echipa din Formula 1.

- Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1 in 2005 si 2006, va parasi echipa Alpine pentru a concura in 2023 la Aston Martin, a anuntat, luni, echipa engleza intr-un comunicat de presa. Spaniolul ii va lua lui lui Sebastian Vettel.

- Fernando Alonso (41 de ani) pleaca de la Alpine, fiind anunțat in cursul acestei dimineți la Aston Martin! Spaniolul, dublu campion in „Marele Circ”, vine pe locul lasat vacant de Sebastian Vettel, cel care și-a anunțat saptamana trecuta retragerea din Formula 1. Lumea motorsportului a primit o veste…

- Charles Leclerc s-a impus in Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, deși Max Verstappen, care a terminat pe doi, a plecat din pole position. Carlos Sainz, celalalt pilot al lui Ferrari, a abandonat dupa ce mașina i-a luat foc și a ieșit cu mare greutate din monopost. Deși a plecat din pole position,…