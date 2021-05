Stiri pe aceeasi tema

- El a spus ca i-ar fi foarte greu sa intre in Formula 1, daca ar fi acum un tanar pilot provenit dintr-o familie nu prea bogata. "Crescand intr-o familie normala, in niciun caz nu as putea sa fiu aici - baietii contra carora lupti au mult prea multi bani. Trebuie sa muncim sa schimbam asta, sa facem…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre, a fost cel mai rapid in cea de-a doua sesiune de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Portugaliei, desfasurata vineri dupa-amiaza pe circuitul de la Portimao. Cu timpul de 1min 19 sec 837/1000 pe un tur…

- Weekend-ul care tocmai a trecut a marcat intoarcerea Formulei 1. Prima etapa din 2021 a fost gazduita de circuitul Sakhir din Bahrain, iar Lewis Hamilton a caștigat dupa o lupta stransa cu Max Verstappen. Cursa a reprezentat și debutul unor piloți tineri, inclusiv a germanului Mick Schumacher, fiul…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) va pleca din pole position in Marele Premiu al Bahrainului, prima cursa a sezonului din Campionatul Mondial de Formula 1, dupa ce a realizat cel mai bun timp in calificarile desfasurate sambata pe circuitul de la Sakhir (5,412 km). Verstappen, care a dominat…

- Sezonul 2021 il are in continuare ca mare favorit pe Lewis Hamilton, britanicul de la Mercedes vizand al optulea titlu de campion mondial. Principalul lui oponent ar fi Max Verstappen (Red Bull Racing). De altfel, cele doua monoposturi au performat si cel mai bine in antrenamente, spre deosebire de…

- Mick Schumacher, 21 de ani, va debuta in Formula 1 pe 28 martie, in Marele Premiul al Bahrainului, la fix 30 de ani de la debutul ilustrului sau parinte in Marele Circ. Intr-un interviu pentru CNN , tanarul Schumi, care va pilota monopostul americanilor de la Haas, spune ca simte presiunea și faptul…

- Echipa americana Haas a prezentat joi monopostul cu care va concura in editia 2021 a Campionatului Mondial de Formula 1, vopsit in culorile Rusiei, tara de origine a noului sau sponsor principal, compania Uralkali, detinuta de miliardarul Dmitri Mazepin, tatal pilotului Nikita Mazepin, informeaza…

