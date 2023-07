Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara va avea parte de un concert cu vibe-uri folk-rock pentru toate generațiile, Evenimentul va avea loc joi, 29 iunie, In Spatele Casei (Casa Tineretului), cu incepere de la ora 19, cu Cristi Dumitrașcu și Mircea Baniciu. Pe Cristi Dumitrașcu muzica clasica studiata in școala și facultate l-a…

- Formația Axis a lansat cel de-al doilea album din cariera, „Electric Peace”, cu un concert care a avut loc joi seara la Casa Tineretului din Timișoara. Din pacate, numarul celor care au fost curioși de acest eveniment a fost sub așteptari, dar cei prezenți au avut parte de o seara energica in care urechile…

- In data de 15 iunie, formația AXIS revine in fața publicului cu un concert prin care lanseaza oficial cel de-al doilea material discografic, „Electric Peace“, evenimentul urmand sa se desfașoare „In Spatele Casei“, la Timișoara. Albumul lansat prin propria casa de discuri „Electric Peace Records” propune…

- Sambata, 27 mai, la Casa Tineretului (Str. Arieș 19) va avea loc un eveniment caritabil inițiat de Asociația Copii și Zane, in sprijinul tinerilor cu autism. „Pe parcursul zilei iți propunem o serie de ateliere și activitați artistice și educative (cu acces gratuit), iar seara o incheiem In Spatele…

- Trupa timișoreana Pandora va susține doua concerte „acasa“ in viitorul apropiat, evenimentele urmand sa se desfașoare in data de 8 iunie la Cazarma U in deschiderea recitalului Cargo și in 9 iunie la Muzeul Satului Banațean in cadrul ediției din acest an a Embargo Fest. Formația a luat naștere la sfarșitul…

- Cinematograful Timiș din Piața Victoriei va fi al doilea cinema reabilitat și deschis publicului din Timișoara, dupa Victoria, care funcționeaza deja din 2022. Cu aproximativ 19,1 milioane de lei se va realiza un veritabil centru multifunctional pentru activitati culturale.

- Formația timișoreana Imund aniverseaza un an de existența de la apariția pe scena locala cu un eveniment deosebit in cadrul caruia in deschidere va evolua o trupa timișoreana care cu aceasta ocazie va aparea pentru prima oara in fața publicului, Ruyned. Formația timișoreana Imund a aparut pentru prima…

- Cel mai recent album al formației timișorene JazzyBIT, numit Drive, poate fi ascultat acum și pe format vinil, comenzile pentru acest material discografic putand fi realizate aici. Cel de-al treilea disc al timișorenilor a fost lansat cu un concert special care s-a desfașurat anul trecut la Cinema Victoria…