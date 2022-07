Ford susține opt noi programe pentru a sprijini comunitatea din Craiova Opt noi intreprinderi sociale studențești vor fi susținute de Centrul de resurse și angajament Ford (CRAF) dupa ce au caștigat competiția de antreprenoriat social din acest an. Ford Motor Company Fund, latura filantropica a Ford Motor Company, saluta opt noi programe de antreprenoriat social la Centrul de resurse și angajament Ford din Craiova, un incubator social unde studenții pot proiecta și lansa modalitați inovatoare și durabile de a impulsiona progresul social și economic. CRAF Craiova, inaugurat in 2018, este unul dintre cele cinci astfel de centre la nivel global și reprezinta colaborarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Arte și Design, gazduiesc in perioada urmatoare expoziției de fotografie „INTERFOTO” – ediția 2022 – UCRAINA, care are, de aceasta data, un caracter special, datorat contextului socio-politic din Ucraina și este dedicata tinerilor artiști fotografi…

- Se pare ca organizarea megafestivalului Intencity la Craiova, din luna august, nu este pe placul tuturor. Daca in Banie vor veni artisti internationali importanti, iar iubitorii de muzica sunt in euforie, suporterii Universitatii Craiova, dar si clubul alb-albastru vor avea de suferit, pentru ca, timp…

- Spre sfarsitul lunii iunie se va inaugura o pista de carturi electrice in Parcul „Nicolae Romanescu” in parteneriat cu Primaria Craiova si Consiliul Local Craiova. Anuntul a fost facut de rectorul Universitatii din Craiva, Cezar Spinu, cu ocazia prezentarii evenimentelor stiintifice, culturale si sociale…

- Ministerul Culturii are doua viteze in ceea ce priveste raspunsurile pe Legea 544 privind liberul acces la informațiile de interes public: incet si foarte incet. Gazeta de Sud a formulat o cerere cu cateva intrebari de interes public, adresate Ministerului Culturii, legate de amplasarea naiadelor in…

- Intre 13-15 mai, Primaria Municipiului Craiova și Casa de Cultura „Traian Demetrescu” (TRADEM) invita publicul la cea mai mare parada de costume medievale din țara. La Craiova incep Zilele Mihai Viteazul. Organizat de Primaria Craiova și TRADEM, Festivalul Zilele Mihai Viteazul propune nu doar o calatorie…

- FCSB a plecat cu toate punctele din Banie, grație lui Ivan Mamut, fostul jucator al Universitații Craiova . La finalul intanirii, antrenorul Anton Petrea și jucatorii Ivan Mamut, Risto Radunovic și Ștefan Tirnovanu au tras concluziile. VEZI VIDEO! Citește și: Reghecampf: „Rezultatul era altul cu mai…

- Parcursul excelent al Universitatii Craiova a fost realizat si cu ajutorul publicului din Banie. Suporterii au urmat-o pe Stiinta in numar mare si in deplasari, iar acasa au aratat de nenumarate ori ca pot umple „Templul“ si astfel aduc un mare imbold echipei in bataliile sustinute. Cum finalul acesta…

- Seria de proiecte, evenimente, spectacole și inițiative culturale, realizate sub genericul „La UVT, Cultura este Capitala!”, continua și se extinde catre o dimensiune a educației vocational – artistice. Astfel, Universitatea de Vest din Timișoara, prin facultațile sale cu profil artistic, Facultatea…