- Volkswagen a avertizat managerii sa se pregateasca pentru o scadere semnficativa de producție in al doilea trimestru din acest an, din cauza penuriei globale de cipuri, a anunțat Financial Times, citat de...

- Jaguar Land Rover si Daimler sunt nevoite sa opreasca temporar productia la cate doua fabrici, din Anglia, respectiv din Germania, din cauza deficitului de semiconductori la nivel global, transmite CNBC. Astfel, Jaguar Land Rover a anuntat joi ca este nevoita sa opreasca productia la doua…

- Impactul deficitului mondial de semiconductori asupra industriei auto s-a amplificat la finele saptamanii, in condițiile in care Stellantis a avertizat ca divizia de camioane, extrem de profitabila, are de suferit, in timp ce Ford Motor a anunțat ca va reduce producția din SUA, relateaza Reuters…

- Preturile petrolului au scazut joi cu 7%, cel mai mare declin zilnic consemnat din vara trecuta, din cauza temerilor tot mai mari provocate de cresterea cazurilor de Covid-19 in Europa si de aprecierea dolarului american, transmite Reuters. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID,…

- Constructorul auto Dacia va suspenda producția saptamana viitoare, timp de cateva zile, din cauza crizei mondiale de cipuri și semiconductori, a anunțat un purtator de cuvant de la Renault, potrivit Agerpres. Din aceleași motive, activitatea pe platforma de la Mioveni a fost oprita timp de o zi și pe…

- Renault si Stellantis au anuntat, vineri, ca sunt nevoite sa suspende productia de vehicule la mai multe fabrici, din cauza deficitului de semiconductori la nivel mondial, transmite Reuters potrivt news.ro. Producatori auto din intreaga lume au fost afectati de deficitul de cipuri utilizati…

- Constructorii auto Renault si Stellantis au anuntat vineri ca vor suspenda productia de automobile la mai multe uzine din cauza deficitului mondial de semiconductori, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Un purtator de cuvant de la Renault a precizat ca, in cursul saptamanii viitoare, grupul va suspenda…

- Unul dintre cei mai mari producatori auto la nivel mondial a anuntat ca va opri productia la patru dintre fabricile sale, din cauza deficitului de semiconductori, transmite Reuters, citat de news.ro.