Ford Motor Co din Statele Unite va rechema in service 2,9 milioane de autovehicule, pentru a verifica probleme legate de transmisie, conform agențiilor de presa americane. Cu o zi inainte, producatorul american le-a transmis dealerilor din SUA sa opreasca temporar vanzarile modelului electric Mustang Mach-E din cauza unei potentiale probleme de siguranta. Ford a anuntat […]