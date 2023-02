Stiri pe aceeasi tema

- Ninsori abundente in Austria, in special in regiunile centrale, in apropierea orașului Salzburg. In provincia Stiria, zapada cazuta in timpul nopții a ajuns chiar la jumatate de metru, iar mai multe localitați au ramas fara curent electric.

- Un avion care venea de la Amsterdam catre Romania a fost intors din drum din cauza unor probleme tehnice. La bordul aceluiași avion se afla și europarlamentarul Victor Negrescu. Potrivit lui Victor Negrescu, pilotul ii avertizase ca e posibil ca avionul sa ia foc. „Sistemul tehnic al aeronavei care…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a afirmat ca exista o discontinuitate in furnizarea unor medicamente, invocand „livrarile intarziate din China care in contextul actual pandemic a ingreunat foarte mult livrarile de materie prima”. Ministrul a facut declarații luni la minister dupa intalnirea cu…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat luni, 9 ianuarie, ca unele medicamente nu se gasesc in farmacii in aceasta perioada din cauza creșterii cererii și pentru ca materia prima din China este livrata cu intarziere, relateaza News.ro . Probleme sunt cu furnizarea unor peniciline și amoxicilinei.…

- Platforma deținuta de Elon Musk a fost blocata cateva ore, in noaptea de miercuri spre joi, pentru unii utilizatori care nu s-au putut conecta la propriul cont sau nu au putut accesa alte conturi, a informat AFP, preluata de Agerpres. Site-ul Downdetector a primit aproximativ 10.000 de semnalari din…

- Accesul la rețeaua de socializare Twitter a fost intrerupt pentru foarte mulți utilizatori in noaptea de miercuri spre joi. Aceștia nu au putut sa aiba acces la propriile conturi sau sa intre pe conturile altor persoane.

- Lucrarile de consolidare a malului raului Tisa au fost realizate in anul 1976, iar in urma numeroaselor viituri au aparut trei breșe prin care apa a inundat frontul de captare a apei potabile. Am facut demersurile necesare pentru ca aceste lucrari sa fie realizate și sa rezolvam cat mai repede aceasta…

- Compania americana deținuta de Elon Musk a fost forțata sa inițieze o noua campanie de rechemare pentru mașinile sale. De data aceasta este vorba despre o problema aparent minora la stopuri, care nu se aprind corespunzator din cauza unei erori software. Aceasta problema afecteaza 321.000 de exemplare…