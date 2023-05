Stiri pe aceeasi tema

- Rechemarea acopera 994.763 de vehicule Buick Enclave, Chevrolet Traverse si GMC Acadia, din anii 2014 pana in 2017, cu module produse de ARC Automotive. Dealerii vor inlocui modulul airbagului soferului. Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi a declarat ca un sofer din Michigan…

- Intalnirea, la care a participat și președintele Comisiei pentru Industrie din Parlamentul European, eurodeputatul Cristian Bușoi, a vizat oportunitațile oferite de Romania pentru dezvoltarea capacitaților de producție a hidrogenului verde, in contextul angajamentelor asumate la nivel european privind…

- Un judecator dintr-o instanta din statul Delaware (est) a constatat intr-o decizie facuta publica si consultata de AFP ca postul de televiziune nu avea temei sa conteste o plangere civila de defaimare depusa de o companie care detine aparate pentru vot electronic.Dominion Voting Systems solicita despagubiri…

- Aproape jumatate din mierea importata in Uniunea Europeana este suspecta ca e falsificata, in special prin adaos de sirop de zahar, potrivit unei anchete a autoritaților europene, confirmand cererea statelor, ONG-urilor și organizațiilor agricole de a inaspri reglementarea existenta, transmite AFP.…

- Ford Motor se asteapta ca divizia sa de vehicule electrice sa piarda 3 miliarde de dolari in acest an, dar reprezentanții companiei susțin ca este pe cale sa atinga o marja inainte de impozitare de 8% pana la sfarsitul anului 2026.Pierderea anticipata a fost dezvaluita joi, la un briefing…

- Pierderea anticipataa fost dezvaluita joi, la un briefing pentru investitori si analisti, organizat pentru a discuta detalii despre noul format de raportare financiara al producatorului auto. Incepand cu rezultatele trimestrului I, care vor fi anuntate pe 2 mai, Ford va incepe raportarea pe unitati…

- Administrația Naționala pentru Siguranța Traficului pe Autostrazi (NHTSA) a anunțat miercuri ca deschide o noua ancheta speciala privind un nou accident mortal produs recent in California, in care a fost implicata o Tesla Model S din 2014 și in care s-a suspectat utilizarea unui sistem avansat de asistența…

- Anuntul a avut loc la cateva zile dupa ce Administratia pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi a declarat ca poarta discutii cu Ford in legatura cu aceasta problema. SK On, un producator de pentru vehicule electrice din Coreea de Sud si furnizor al Ford, a inceput din nou sa construiasca celule de…