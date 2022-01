Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor Co a lansat luni versiunea Raptor a SUV ului Bronco, extinzand aceasta gama cu un nou model performant, transmite Reuters.Ford a informat ca Bronco Raptor va ajunge pe sosele vara aceasta iar clientii pot incepe sa plaseze comenzi din martie.Imbunatatirea capacitatilor de teren ale vehiculelor…

- Cel mai mare oras din Pakistan, Karachi, lanseaza o campanie 'din usa in usa' de vaccinare impotriva COVID-19 adresata femeilor, care se afla in urma barbatilor in ce priveste rata de vaccinare, in contextul in care tara intra in al cincilea val al epidemiei, a anuntat vineri un responsabil de rang…

- Mercedes-Benz a prezentat luni prototipul VISION EQXX, alimentat de baterii, despre care afirma ca va avea o autonomie de peste 1.000 de kilometri per incarcare, transmite Reuters, citat de News.ro . Grupul Daimler, care in curand va fi redenumit Mercedes-Benz, a anuntat in 2021 planuri de a investi…

- Indicele dolarului a scazut vineri, in tranzactii cu volum redus, dar pe ansamblul anului 2021 a crescut cu aproape 7%, investitorii mizand pe faptul ca Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite va mari dobanzile mai devreme decat majoritatea bancilor centrale importante, pe fondul accelerarii inflatiei…

- Huawei Consumer BG lanseaza HUAWEI WATCH GT 3, un nou smartwatch ce ofera caracteristici de management al sanatații, precum și planificare sportiva științifica adaptata fiecarui utilizator. Noile ceasuri WATCH GT 3 sunt disponibile in 4 modele la prețuri recomandate de vanzare cuprinse intre 1.499 lei,…

- In cadrul Salonului Auto de la Guangzhou, Mitsubishi a prezentat noul Airtrek. Acesta este un SUV electric care va fi disponibil pe piața auto din China și este bazat pe Aion V, la randul sau un SUV electric construit de catre GAC Motors. Noul Airtrek a fost anunțat inca din luna aprilie a acestui an,…

- Grupul auto Ford Motor Co si producatorul de semiconductori GlobalFoundries Inc au informat joi ca intentioneaza sa colaboreze pentru a majora livrarile pentru vehiculele Ford, dar si pentru alti producatori auto americani, transmite Reuters. Cele doua companii au anuntat un acord cu caracter…

- Compania Blue Origin, detinuta de miliardarul Jeff Bezos, a dezvaluit planurile de dezvoltare a unei statii spatiale comerciale numita „Orbital Reef”, impreuna cu Boeing, urmind sa lanseze nava spatiala in a doua jumatate a acestui deceniu, anunta Reuters. Proiectul va fi dezvoltat in parteneriat cu…