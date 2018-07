Ford isi schimba strategia din Europa si se concentreaza pe SUV-uri si vehicule comerciale

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a avut o campanie de transferuri mai saraca decat oricand. In aceasta vara, gruparea „roș-albastra” i-a inregimentat pe Kamer Qaka și Olimpiu Moruțan. Primul jucator a venit de la CSM Poli Iași, cel deal doilea fusese cumparat in sezonul trecut, de la FC Botoșani, dar a fost pastrat de moldoveni.

- Inmatricularile de vehicule comerciale sub 3,5 tone din Europa au crescut in primul trimestru al acestui an cu 2,17%, in timp ce piața din Romania s-a majorat cu mai bine de 12%. In timp ce Ford conduce plutonul la nivel european, Dacia este liderul din Romania.

- PNL considera o lovitura dura primita de liderul PSD, Liviu Dragnea, decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, a transmis purtatorul de cuvant al partidului, Ionel Danca. Acesta mai sustine ca Liviu…

- Donald Tusk, președintele Consiliului European, a declarat luni ca Europa, China, Rusia și SUA au "datoria comuna" sa nu declanșeze razboaie comerciale care deseori in istorie s-au transformat in "conflicte fierbinți", informeaza agenția de știri Reuters, citata de Mediafax.

- Constructorii auto Volkswagen AG si Ford Motor Co au anuntat marti ca discuta o alianta strategica, cei doi producatori precizand ca exploreaza mai multe proiecte privind dezvoltarea in comun a unei game de vehicule utilitare, scrie agerpres.ro.

- Grupul auto german Daimler trebuie sa cheme in service 774.000 de vehicule Mercedes-Benz vandute in Europa care sunt dotate cu softuri ilegale pentru controlul emisiilor poluante, anunta Ministerul german al Transporturilor. In urma verificarilor, Autoritatea germana pentru transport rutier (KBA) a…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, va incerca joi sa convinga aliatii din Europa, Asia si Orientul Mijlociu sa continue sa puna presiune pe Iran pentru a isi schimba programul nuclear, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Reuniune informala la nivelul președinților din Bulgaria, Austria, Romania Foto: presidency.ro. Presedintele României, Klaus Iohannis, a participat astazi la Ruse la reuniunea informala la nivel de sefi de stat, Bulgaria, Austria, România, tari care detin succesiv Presedintia Consiliului…