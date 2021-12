Stiri pe aceeasi tema

- Autovehiculul cu numarul 1 milion produs la uzina din Craiova este un model Puma ST Line, in culoarea Desert Island Blue, propulsat de un motor EcoBoost Hybrid de 155 CP. Ford a atins acest important reper de producție la 12 ani dupa ce a fabricat primul sau vehicul in Romania, in 2009. Inainte de a…

- Dacia Spring a devenit in luna noiembrie cel mai bine vandut model din Romania. Astfel, mașina electrica a constructorului romanesc a depașit pentru prima data Logan in vanzari, pe parcursul unei singure luni. Acest lucru face ca țara noastra sa fie printre puținele din lume unde o mașina electrica…

- A doua zi dupa investirea Guvernului Ciuca, cel mai mare furnizor de energie electrica pentru clienții casnici din Romania, ELECTRICA SA, a anunțat creșterea substanțiala, de la 1 ianuarie 2022, a prețurilor de distribuție. Acestea urmeaza a fi majorate cu pana la 84%. La fel au procedat și ceilalți…

- VIDEO: Accident pe autostrada, produs de un șofer așezat pe locul din spate: Ești nebun! Știți cine conduce, sticla asta de apa! Sindicatul polițiștilor Europol a postat filmarea unui accident mai puțin obișnuit, produs pe o autostrada din Romania. Un șofer s-a așezat pe locul din spate și a blocat…

- Romania a produs, in primele zece luni ale anului, 333.179 de autoturisme, in scadere cu 6,54% fața de aceaași perioada a anului trecut, informeaza Asociația Constructorilor de Automobile din Romania. Productia de autoturisme in Romania a ajuns la un volum de 333.179 de unitati, in primele zece luni…

- Cu o mica intarziere, Dacia a anunțat startul livrarilor modelului Spring in Romania, la mijlocul lunii trecute. Pana la finalul anului, constructorul de la Mioveni susține ca vor fi livrate, la noi in țara, 3.500 de unitați. Potrivit datelor furnizate de DRPCIV, Dacia Spring a fost cea mai inmatriculata…

- Duminica, la Filarmonica Pitești. Concertmaestrul Madalin Sandu, solistul serii. Filarmonica Pitesti organizeaza duminica, 7 noiembrie, de la ora 19.00, in Sala Simfonia a Centrului Multifuncțional, un nou concert simfonic. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, dirijata de Jeon Gae Jun, participa,…

- In ziua de 30 Octombrie 2021, la ora 09:13:24 (ora locala a Romaniei), s-a produs in SERBIA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 13km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 48km SE de Belgrade, 54km SE de Zemun, 118km SE de Novi Sad, 138km S de Timisoara, 154km NV…