Platforma de food delivery foodpanda anunța ca in 2020 și-a extins operațiunile in 19 noi orașe, iar pana la finalul anului compania are in plan extinderea in alte doua localitați: Tulcea și Giurgiu. In prezent, serviciile companiei sunt disponibile in 36 de orașe. Pentru 2021, foodpanda iși propune sa fie prezenta in peste 60 de orașe din Romania.

Printre orașele nou intrate in 2020 in portofoliul foodpanda se numara: Arad, Satu Mare, Suceava, Piatra Neamț, Ramnicu Valcea, Focșani, Targoviște, Alba Iulia, Botoșani, Deva, Drobeta Turnu Severin, Buzau, Targu Jiu, Bistrița, Mioveni, Sebeș,…