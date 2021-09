Fondurile suverane au depășit 9.000 de miliarde de dolari ca avere totală. Randamente bune pentru marii investitori Activele fondurilor suverane din intreaga lume au atins valoarea de 9.143 miliarde de dolari, conform Sovereing Wealth Fund Institute (SWFI). Acesta scrie ca principala diferența dintre perioada 2000-2012 versus 2012-2021 o constituie randamentele obținute in perioada curenta, in special in statele unde bancile centrale au pompat bani, potrivit unei cercetari a SWFI.Mai exact, banii tipariți de bancile centrale pentru ca economia sa treaca cu bine pandemia a dus la creșterea investițiilor, ca urmare a creșterii burselor.Fondurile suverane sunt o sursa majora de capital și unii dintre cei mai mari… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

