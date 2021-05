Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 80,238 miliarde de lei, la 31 martie 2021, in crestere cu 33,34% fata de nivelul existent la 31 martie 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Cele sapte fonduri de pensii private Pilon II, cu circa 7,6 milioane de participanti salariati romani, au incheiat luna martie din 2021 cu active totale de 80,2 mld. lei, record istoric, in crestere cu 5 mld. lei de la inceputul anului, relateaza ZF. Martie 2021 a fost prima luna de la infiintarea…

- Valoarea totala tranzactionata pe piata BVB si SMT (segmentul de piata dedicat listarii companiilor la inceput de drum, start-up-urilor si IMM-urilor, n.r.) a atins nivelul de 18,73 miliarde de lei in anul 2020, in crestere cu 54,05% comparativ cu anul 2019, potrivit raportului Autoritatii de Supraveghere…

- Pentru prima oara dupa zece luni de creștere, fondurile de pensii Pilon II au avut o scadere a activelor in februarie 2021, punand asfel capat unei serii de zece sedinte consecutive de crestere. Cele sapte fonduri de pensii private Pilon II au pus capat in februarie 2021 unei serii de zece cresteri…

- Discuțiile din ultima vreme legate de Pilonul II de pensii private au generat multe intrebari. Au existat intenții de a se renunța la el, dar acum datele sunt optimiste. Statisticile inceputului de an arata o creștere semnificativa a activelor din Pilonul II de pensii. Aceleași date arata și un numar…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 3 miliarde de lei, la 29 ianuarie 2021, in crestere cu 18,58% comparativ cu nivelul inregistrat la 31 noiembrie 2020, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere…

- Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) aveau active in valoare de peste 77,6 miliarde de lei la 29 ianuarie 2021, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara. Nivelul deținerilor este cu 23% mai mare fata de nivelul de la 31 ianuarie 2020.

