- ASF: Fondurile de pensii private obligatorii, in creștere cu 3%. Care era valoarea activelor in iunie Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 87,37 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2022, in crestere cu 3% fata de nivelul inregistrat la 30 iunie 2021, potrivit datelor Autoritatii…

- Fondurile de pensii private obligatorii(Pilonul 2) avea active in valoare de 87,37 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2022, in crestere cu 3% fata de nivelul inregistrat la 30 iunie 2021, in timp ce Pilonul 3 insuma 3,3 miliarde de lei, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Dan Armeanu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, sustine ca nu exista nicio problema privind fondurile de pensii, cu toate ca recent a aparut cazul BRD, unde prejudiciul se ridica la 23 de milioane. Potrivit oficialului, „niciun leu al participantilor la fondurile de pensii nu…

- Interzicerea investitiilor fondurilor de pensii private obligatorii (Pilon II) in fonduri private de capital (private equity) este o decizie care nu serveste interesului economiei romanesti, sustin asociatiile din mediul privat. „Semnatarii acestui comunicat au aflat cu surprindere prin intermediul…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 88,03 miliarde lei, la finalul lunii mai 2022, in crestere cu 7% fata de nivelul inregistrat la 31 mai 2021, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) preluate de Agerpres. „Investitiile fondurilor de pensii administrate…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 88,03 miliarde lei, la finalul lunii mai 2022, in crestere cu 7% fata de nivelul inregistrat la 31 mai 2021, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Fondurile de pensii private insumau, la finalul lunii mai, peste 91 de miliarde de lei, din care doar fondurile de pensii private obligatorii - Pilonului II - reprezentau active in valoare de 88 miliarde de lei.

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 88,42 miliarde lei, la finalul lunii aprilie 2022, in crestere cu 9% fata de nivelul inregistrat la 30 aprilie 2021, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai…