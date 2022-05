Fondurile de pensii autohtone, expuse puternic pe Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei are pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, 25 mai, doua proiecte de lege prin care tara noastra se retrage din Banca Internationala de Cooperare Economica si Banca Internationala de Investitii, ambele banci avand actionariat rusesc. Romania face acest pas in coordonare cu alte țari…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de miercuri, un act normativ in baza caruia va intreprinde demersurile necesare pentru retragerea Romaniei din Banca Internationala de Cooperare Economica. Proiectul de lege supus aprobarii este cel privind denuntarea Conventiei privind decontarile multilaterale…

- Retragerea Romaniei din Banca Internationala de Cooperare Economica Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. România începe miercuri procedurile de retragere din doua organisme financiare internationale sustinute de Rusia. …

- Agentia de rating Fitch Ratings a retras ratingul de credit al Bancii Internationale de Investitii (IIB), cea la care Rusia are control majoritar si care in prezent are o emisiune de obligatiuni de 500 mil. lei la Bursa de Valori Bucuresti. „Banca Internationala de Investitii informeaza prin prezenta…

- Fitch a redus ratingul Bancii Internaționale de Cooperare Economica (BICE) la B-, de la BB+.Cel mai mare acționar este Rusia, cu aproape 52%. Romania deține 7,1%. Alte țari sunt: Cehia, Polonia, Bulgaria, Slovacia, Mongolia și Vietnam.

- Moody’s a coborat ratingul Bancii Internationale de Investitii de la A3 la Ba1, adica la junk, scrie Hotnews, amintind ca Romania este actionar in aceasta banca alaturi de Rusia, Ungaria, Bulgaria, Cehia si Slovacia.

- Moody’s a a coborat ratingul Bancii Internaționale de Investiții de la A3 la Ba1, adica la junk. Romania este acționar in aceasta banca alaturi de Rusia, Ungaria, Bulgaria, Cehia și Slovacia.

- Statul roman a ales sa se retraga din Banca Internaționala de Investiții (BII) și din Banca Internaționala de Cooperare Economica (BICE), in mod coordonat cu Polonia, Cehia, Slovacia și Bulgaria. Potrivit informațiilor oficiale, nu exista o procedura prin care Romania și, implicit, celelalte state sa…