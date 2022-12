Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara(ASF), Nicu Marcu, a atenționat responsabilii din piețele supravegheate de instituția pe care o conduce sa fie "extrem de prudenți", avand in vedere ca economia trece printr-o perioada grea și imprevizibi

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de 3,34 miliarde de lei, la finalul lunii septembrie 2022, in crestere cu 0,5% comparativ cu nivelul inregistrat la aceeasi data a anului anterior, conform unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Fii la curent cu…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 88,71 miliarde lei, la finalul lunii septembrie 2022, in crestere cu 2% fata de nivelul inregistrat la 30 septembrie 2021, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Castigul salarial mediu brut este estimat sa creasca in 2022 cu 10,6%, pana la un nivel de 6.120 lei, insa, pe fondul inflatiei accentuate, castigul salarial real probabil va scadea cu circa 2%, potrivit Prognozei pe termen mediu 2022-2026, varianta de toamna, publicata de Comisia Nationala de Strategie…

- Potrivit unui studiu realizat de UNICEF, dat publicitații luni, 17 octombrie, razboiul din Ucraina și creșterea costului vieții (care decurge din acesta) au aruncat, in ultimele luni, in saracie alte milioane de copii din Europa orientala și din Asia centrala. In Europa orientala și in Asia centrala,…

- Republica Moldova a primit 27 milioane dolari de la FMI dupa, dupa ce instituția financiara a debursat banii, se menționeaza in informația fondului, transmite Realitatea.md. Fondul spune ca razboiul din Ucraina a avut un impact major asupra economiei moldovenești pe fundalul majorarii costurilor la…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de 3,41 miliarde de lei, la finalul lunii iulie 2022, in crestere cu 5% comparativ cu nivelul inregistrat la aceeasi data a anului anterior, conform unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). "Cele mai multe investitii au fost…

- Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara a transmis, prin intermediul purtatorului de cuvant al ASF, Daniel Apostol, un mesaj in deschiderea conferinței DC Media cu tema „Cum poate deveni piața de capital din Romania motorul economiei”, care a avut loc miercuri, 7 septembrie 2022.…