Pentru fani: Totul despre o nouă saga fantasy

HBO a început faza de producţie la „House of the Dragon”. Acesta este un prequel al serialului „Game of Thrones” (Urzeala Tronurilor) a cărui lansare este prevăzută pentru 2022. Acesta va fi începutul unei noi saga fantasy, relatează EFE. DEja s-a postat pe contul de Twitter o imagine de la citirea scenariului… [citeste mai departe]