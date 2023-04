Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod roșu de vant și ninsori abundente pentru județul Botoșani, valabila pana joi dimineața, la ora 4:00. De asemenea, județele Botoșani, Iași, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacau sunt vizate de un cod portocaliu.

- Meteorologii au transmis miercuri dimineața, 5 aprilie, noi avertizari de vant, viscol și ninsori, care sunt valabile pana joi, 6 aprilie, in timp ce vremea deosebit de rece se menține pana sambata, 8 aprilie. In București, vremea va fi rece și in general inchisa și trecator va mai ploua slab. Incepand…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben privind vreme deosebit de rece si ger persistent, valabila de miercuri pana sambata.”In cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramuresului si Moldovei, vremea va fi deosebit de rece, mai ales noaptea si dimineata va fi ger,…

- Unitatea Mobila de Screening de Cancer Mamar a Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iasi a inceput noul an cu deplasari in cateva localitati din judetele Vaslui si Botosani. Pana la finalul lunii ianuarie, va mai ajunge in trei localitati din Botosani. Pe 24 ianuarie vor fi la Caminul Cultural din…

- E iarna in tot mai multe regiuni din tara. 14 judete au fost sub cod galben de ploi si depunere de polei. O noua avertizare ANM Cod galben de polei a fost emisa joi dimineata de ANM si este valabila pana vineri. Avertizarea Cod galben de polei este valabila pana vineri in zece județe din Moldova.…

- Specialiștii de la ANM au transmis, in dimineața zilei de luni, 9 ianuarie 2023, mai multe avertismente meteo de vant, ceața și polei. Pana la ora 11 dimineața, vor fi intensificari ale vantului, cu rafale care vor depasi 55 – 60 km/h, in zone din judetele Constanta si Tulcea. Apoi, tot luni, pana la…