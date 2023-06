Fonduri nerambursabile de 70.000 euro pentru tinerii fermieri Tinerii fermieri pot primi un ajutor nerambursabil de instalare in valoare de 70.000 de euro pe proiect, anunța Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. Fondurile vor fi alocate sub forma de suma forfetara in doua transe. „Sprijinul, acordat in baza unui plan de afaceri, prin intermediul acestei interventii este 100% nerambursabil, in valoare de 70.000 de euro/ proiect. Fondurile se acorda sub forma de suma forfetara in doua transe (75% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de finantare si 25% din cuantumul sprijinului se va acorda in functie de implementarea corecta a Planului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In vederea pregatirii sesiunii de primire a proiectelor din acest an, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat, in consultare publica, Ghidul solicitantului pentru intervenția DR-30 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, finanțata prin Planul Strategic pentru Politica Agricola…

- La inițiativa Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Guvernul a aprobat obiectivele din 2023 de dezvoltare a SNACP precum și fondurile alocate pentru realizarea acestora. Conform Hotararii Guvernului nr.341/2023, obiectivele de anul acesta stabilite pentru dezvoltarea tehnologiei și infrastructurii…

- Peste 1.000 de angajați APIA de la centrele locale protesteaza, joi, la Guvern, incepand cu ora 11.00 pana la ora 14.00, a anunțat Sindicatul National APIA, principala revendicare fiind uniformizarea salariilor. Angajații din țara sunt nemulțumiți de faptul ca au salarii mai mici decat personalul de…

- Peste 148.000 de fermieri afectati de seceta pedologica, pe o suprafata de circa 1,11 milioane hectare de culturi infiintate in primavara anului 2022, vor beneficia de un ajutor de stat sub forma unui grant in valoare de 869,6 milioane de lei, potrivit unui proiect de OUG publicat pe site-ul Ministerului…

- AMBROZIA (denumirea științifica „Ambrosia artemisiifolia“) este cunoscuta ca fiind o buruiana periculoasa pentru sanatatea omului, provocand alergii si stari febrile puternice in perioada infloririi. Primaria Municipiului Pitești informeaza cetatenii cu privire la prevederile Legii nr. 62/2018 privind…

- Economie Salariații A.P.I.A. NU solicita majorari salariale, ci indreptarea unei erori! / Comunicat de presa aprilie 6, 2023 08:58 Membrii Sindicatului Național APIA afiliați la Federația AGROSTAR iși manifesta profunda dezamagire cu privire la blocarea Plx 10/ 2023, constand in uniformizarea salarizarii…

- Fermierii romani vor putea accesa, din vara anului 2023, fonduri europene importante, prin 4 linii de finanțare a dezvoltarii rurale, destinate Irigațiilor, Tinerilor fermieri și Fermelor zootehnice, a declarat directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), intr-un interviu…

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, ii anunța pe fermieri ca a fost actualizat cadrul legal pentru absorbția fondurilor europene pentru agricultura și dezvoltare rurala. „Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus de PSD, este in permanența alaturi de fermieri. In ultima ședința de Guvern s-a…