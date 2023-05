Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest 2021-2027, relanseaza in consultare publica Ghidul de finanțare aferent Intervenției regionale 5.1.A – Drumuri județene, apelul de proiecte nr. PRV/5.1A/1, destinat unitaților administrativ-teritoriale județene din cadrul Regiunii Vest.

Ghidul de finanțare publicat spre consultare publica inițial, in data de 22.12.2022, a fost consolidat și readaptat in urma observațiilor primite in perioada de consultare publica, precum și a emiterii Ordonanței de urgența 23/2023…