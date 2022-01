Stiri pe aceeasi tema

- Startup-urile românești care dezvolta tehnologii de reducere a poluarii cu emisii de carbon pot obține granturi de câte 25.000 de euro în cadrul unui accelerator de afaceri european, la care au început înscrierile online. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Universitatea Ovidius din Constanta UOC va organiza marti, 11 ianuarie 2022, de la ora 16:00, prima intalnire la nivel international in cadrul proiectului RESTART4EDU Restart for Education in a Digital Era through Project based E learning , cod 2020 1 RO01 KA226 HE 095772, finantat cu 186.529 de Euro…

- Fonduri europene in valoare de peste un miliard de euro au fost virate Romaniei de Comisia Europeana (CE) pentru platile in avans efectuate catre fermieri, aferente Campaniei 2021, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). "In data de 5…

- Fermierii din România se mai pot înscrie, teoretic, pâna pe 25 ianuarie 2022 la câteva linii de finanțare din cadrul submasurii 4.1 a Programului Național de Dezvoltare Rurala (PNDR), la care au mai ramas sume necheltuite înca, de 589 milioane euro. Citește mai…

- Veste buna pentru antreprenorii români care vor sa acceseze Masura 4.1.1 - fonduri europene pentru firmele afectate de criza COVD-19: Comisia Europeana a decis, joi, prelungrea cdrului temporar de ajutoare de stat. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Guvernul a aprobat, miercuri, suplimentarea de la 20 de milioane de euro la 135 de milioane de euro a bugetului total al programului Innotech Student, prin care studenții, masteranzii și doctoranzii vor putea obține granturi cu valori maxime de 40.000 - 100.000 de euro pentru a-și deschide mici afaceri.…

- “Companiile cu activitate in Romania, atat start-up-uri, IMM, cat si grupuri de firme sau multinationale, au la dispozitie, pe finalul acestui an, finantari nerambursabile de peste 2 miliarde euro destinate investitiilor directe, reprezentate fie prin finantari europene, fie prin ajutor de stat”, arata…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a anunțat oficial perioadele de înscrieri și a publicat și ghidurile solicitantului pentru submasurile 6.2 și 6.4 - PNDR, prin care antreprenorii români pot obține fonduri europene de câte 70.000 de euro, respectiv 200.000 de euro pentru…