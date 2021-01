Fondul ROCA investește în acțiunile producătorului de cosmetice CAHM Europe ROCA Investments achiziționeaza unui pachet de 24% din acțiunile CAHM Europe, producator și distribuitor autohton de cosmetica hoteliera, produse pentru retail și dezinfectanți de uz personal, industrial și medical. CAHM este lider de piața in domeniul HoReCa și iși distribuie brandurile proprii in peste 30 de țari precum Italia, Franța, Anglia, Germania, Danemarca și Coreea de Sud. Prin intrarea in acționariat, ROCA va susține dezvoltarea companiei pentru a deveni un producator cu un impact crescut la nivel național și european. „Tanara echipa de managment a CAHM condusa de Severin Andrei ne-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”ROCA Investments anunta o noua investitie prin achizitia unui pachet de 24% din actiunile CAHM Europe, producator si distribuitor autohton de cosmetica hoteliera, produse pentru retail si dezinfectanti de uz personal, industrial si medical. CAHM este lider de piata in domeniul HoReCa si isi distribuie…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a anunțat suspendarea zborurilor din și spre Marea Britanie. Masura intra in vigoare de maine seara. Totodata, cei ce sosesc in Romania pana maine la ora 19.00, intra automat in carantina 14 zile. Lovitura dura pentru cei ce-și planuiau sa vina acasa din…

- Componenta celor patru grupe este urmatoarea: A: Ungaria, Germania, Romania, Olanda; B: Slovenia, Spania, Cehia, Italia; C: Rusia, Franta, Islanda, Danemarca; D: Portugalia, Croatia, Anglia, Elvetia. Euro U21, organizat in Ungaria si Slovenia, se va disputa in doua etape: etapa grupelor din 24 pana…

- Naționala Under 21 a României a obținut a doua calificare consecutiva la Euro, iar performanța a fost laudata pe site-ul oficial al UEFA. Despre selecționerul Adrian Mutu"Este cel mai bun marcator din istoria echipei naționale a României (n.r - la egalitate cu Gica Hagi)…

- Romanii au continuat sa rezerve bilete de avion in ultima perioada, iar destinatiile cele mai solicitate raman Marea Britanie, Spania, Germania si Franta, reiese dintr-o analiza realizata de o agentie de turism online din Romania, potrivit Agerpres. Conform datelor privind traficul de pe website-ul…

- de Gigi Stancu, Superbet Sambata și duminica se tureaza motoarele in toate ligile puternice din Europa, dar nu numai. Avem derby-uri istorice in Spania și in Germania, partide pe muchie de cuțit in Franța și in Italia, dar și meciuri cu favorite clare in Romania, in Anglia și in Țarile de Jos! Echipele…

- Dan Virgiliu Dimulescu era internat la Spitalul Municipal Caracal. Din pacate, infecția cu coronavirus i-a afectat 80% din plamani si nu a mai avut nicio sansa sa supravietuiasca. Pictorul suferea și de diabet. Picturile lui Virgiliu Dimulescu au fost tot timpul apreciate, iar multe dintre…

- Noua competiție, numita de englezi ”European Premier League”, ar fi o concurenta puternica pentru Liga Campionilor. FIFA și banca JP Morgan sunt in spate. Vor sa o lanseze in 2022 numai cu echipe din Anglia, Italia, Spania, Germania și Franța. ...