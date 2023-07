Fondul Proprietatea SA, actionarul minoritar al Portului Constanta, la judecata cu Administratia Porturilor pentru terenurile concesionate (MOTIVARE)

Stiri pe aceeasi tema

- Cazul va fi analizat de Curtea Suprema pe 25 septembrie 2023, de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Hotararea fusese adoptata de CLC in 2020, iar doi ani mai tarziu, Tribunalul a decis sa admita cererea consilierilor locali de anulare a HCL. Curtea de Apel Constanta a sesizat Inalta…

- Decizia a fost luata in luna martie 2023 de catre judecatorii de la Sectia I Civila a Tribunalului Constanta, in materia Litigii de Munca, fiind deja atacata in apel de catre reprezentantii Ministerului Apararii Nationale. Dosarul a ajuns la Curtea de Apel Constanta, urmand ca apelul ministerului sa…

- Consiliul Local Constanta nu a declarat recurs impotriva hotararii de anulare regulamentului.Curtea de Apel Constanta a stabilit data la care va analiza dosarul in care, in prima instanta, Tribunalul a decis anularea Regulamentului de acces in Zona Peninsulara a orasului Cazul va fi analizat in aceasta…

- Agentia a obtinut in prima instanta anularea unei hotarari adoptate de Consiliul Local al Comunei Silistea, din judetul Constanta, iar cazul ajuns pe rolul Curtii de Apel, dupa ce Consiliul Local, dar si comuna, prin primar, au declarat recurs. Decizia Curtii de Apel Constanta va fi definitiva.Curtea…

- Magistratul Catalin Marian Matei, presedintele Sectiei Penale a Tribunalului Tulcea, arondat Curtii de Apel Constanta, va iesi la pensie. Judecatorul a transmis Consiliului Superior al Magistraturii cererea sa privind eliberarea din functie, ca urmare a pensionarii. Solicitarea magistratului va fi analizata…

- Dosarul a ajuns pe rolul Sectiei Penale a Curtii de Apel dupa ce suspectul principal al cazului, condamnat in prima instanta la zece ani de inchisoare, pentru omor, a contestat pedeapsa primita. Conform rechizitoriului, "fapta inculpatului ... care, in noaptea de 26 27.03.2021 i a aplicat lovituri cu…

- Dosarul este instrumentat de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta. Precizam faptul ca, pe parcursul intregului proces penal, persoanele banuite beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de Procedura Penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.…

- Astazi, 8 mai 2023, la Tribunal este programat sa se desfasoare un nou termen in procesul in care UAT Municipiul Constanta prin Primar Vergil Chitac a cerut anularea actelor care vizeaza terenul din zona Vila Marina, din Mamaia, unde locuia fostul primar Radu Mazare. Cazul este programat sa se desfasoare…