Fondul Proprietatea a vândut un pachet de 4% din acțiunile Petrom Fondul Proprietatea a anuntat, joi dimineata, inainte de deschiderea sedintei de tranzactionare de la Bucuresti, ca a vandut deja 2,275 miliarde de actiuni ale OMV Petrom, echivalentul a 4% din companie, pentru 978 milioane lei. Adica, la mai puțin de 14 ore de cand a anuntat ca scoate la vanzare intr-un plasament privat accelerat o detinere importanta din Petrom, erau gasiți deja cumparatorii, cel mai probabil fiind vorba si de fonduri de pensii private. Anunțul vanzarii a fost facut miercuri seara, cand fondul a anuntat ca vinde pana la 1,7 mld. actiuni Petrom cu posibilitatea de a a mai adauga… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

