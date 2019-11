Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca la preluarea functiei a gasit Fondul de rezerva al Guvernului la dispozitia prim-ministrului "epuizat", adaugand ca nu a gasit "nicio noima" in alocarile facute de fostul Executiv in ultima perioada de mandat potrivit Agerpres El s-a intalnit, la Palatul…

- Ludovic Orban s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania. "Eu am gasit Fondul de rezerva al Guvernului aflat la dispozitia premierului epuizat complet (...) In momentul in care am intrat in functie nu am mai gasit niciun leu (...) Sunt de acord cu ce…

- El s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania. "Eu am gasit Fondul de rezerva al Guvernului aflat la dispozitia premierului epuizat complet. (...) In momentul in care am intrat in functie nu am mai gasit niciun leu. (...) Sunt de acord cu ce spuneti dumneavoastra…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca a mai demis un rand de reprezentanti ai PSD, insa cea mai mare placere i-a facut sa o demita pe Olguta Vasilescu, despre care a constatat ca era consilier al premierului. Viorica Dancila anunta ca PSD va depune o motiune…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, ca va continua colaborarea Guvernului cu fostul international Gheorghe Popescu, pentru Campionatul European din 2020, potrivit news.ro."M-am intalnit ieri cu Gica Popescu, care a fost consilier onorific al primului ministru si care mi-a explicat cu…

- Fondul de rezerva al Romaniei e complet gol. Orban: “S-au cumparat mașini in draci” Premierul si ministrul de Finante au verificat visteria tarii si spun ca situatia nu arata bine. S-au facut cheltuieli, dupa cum spune Ludovic Orban - ”in draci”, asa ca fondul de rezerva este…

- Viorica Dancila se straduieste sa goleasca Fondul de Rezerva pus la dispozitia Guvernului. Dupa ce a Cabinetul sau a fost demis prin motiune de cenzura, Viorica Dancila a alocat sute si chiar miliarde de lei.

- Comuna Sacalaseni ar putea primi suma totala de 1.500.000 lei de din Fondurl de rezerva bugetara al Guvernului pentru plata unor cheltuieli curente si de capital. “Se aproba suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 cu suma de 1.500…