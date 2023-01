Stiri pe aceeasi tema

- In cursul anului 2022, Fondul de garantare a asiguraților (FGA) a avizat in cadrul Comisiei Speciale un numar de 68.791 cereri de plata, pentru toate societațile de asigurare aflate in faliment.

- Fondul de garantare a asiguraților(FGA) a anunțat ca incepand cu 29 noiembrie 2021 și pana la finele anului 2022, FGA a achitat, pentru creditorii de asigurare ai City Insurance SA, companie care a dat faliment, aproximativ 603 milioane lei, pentru 64.568 cereri de plata avizate in cadrul Comisiei Speciale…

- Pagubiții și creditorii City Insurance, fostul lider RCA intrat in faliment, au incasat aproximativ aproximativ 603 milioane de lei (peste 123 milioane de euro) pana la finele anului trecut, dar suma este aferenta doar unui sfert din totalul cererilor de plata, a anunțat miercuri Fondul de Garantare…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a avizat, in cadrul Comisiei Speciale, 68.791 de cereri de plata, pentru toate societatile de asigurare aflate in faliment, in cursul anului 2022, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES.

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a avizat, in cadrul Comisiei Speciale, 68.791 de cereri de plata, pentru toate societatile de asigurare aflate in faliment, in cursul anului 2022, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a platit despagubiri in contul falimentului City Insurance in valoare de 665,6 mil. lei (135 mil. euro) pentru 68.791 cereri de plata, potrivit informatiilor transmise de reprezentantii FGA.

- Societațile care subscriu asigurari de viața in Romania au platit, in primele noua luni din 2022, aproape 1,2 miliarde de lei sub forma de maturitați, rascumparari totale sau rascumparari parțiale, arata datele agregate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) in Raportul privind evoluția pieței…

- Pagubiții, foștii clienți și alți creditori ai City Insurance, fostul lider RCA, a carui faliment a fost decis definitiv in instanța in luna aprilie din acest an, au incasat aproximativ 588,9 milioane de lei pana la data de 14 decembrie, a anunțat luni Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA).