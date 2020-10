Stiri pe aceeasi tema

- Fostul viceguvernator BNR, Bogdan Olteanu, afla astazi daca merge la pușcarie pentru corupție, anunța Realitatea Plus. A fost condamnat la 7 ani in prima instanța.Tribunalul București l-a condamnat pe fostul viceguvernator BNR Bogdan Olteanu la 7 ani de inchisoare in dosarul in care e acuzat…

- Fondatorul si liderul partidului neonazist grec Zori Aurii, Nikos Michaloliakos, a fost gasit vinovat miercuri de "conducerea unei organizatii criminale", iar decizia a provocat o explozie de bucurie printre miile de manifestanti adunati in fata Palatului de Justitie, relateaza AFP.

- Desi a beneficiat de doua ori de clementa magistratilor, un individ a recidivat, fiind in cele din urma condamnat cu executare. Un tanar din Piatra Neamt a fost protagonistul unor episoade de natura penala, care l-au costat in cele din urma libertatea. Recent, Andrei Preda, in varsta de 29 de ani,…

- Catalin Cimpoiași, de 47 de ani, cunoscut in Suceava sub numele de "Cimpa", a scapat de pușcarie pe ultima suta de metri. Condamnat de Judecatoria Suceava la 3 ani și 5 luni de inchisoare cu executare, "Cimpa" a atacat soluția la Curtea de Apel Suceava. Intre timp, a dat-o ...

- Gheorghe Nichita, fostul primar din Iasi, a fost condamnat definitiv miercuri la 5 ani de inchisoare cu executare de Curtea de Apel Bucuresti, potrivit deciziei instantei. El a fost acuzat de procurorii DNA ca a luat mita 10- dintr-un contract de 70 de milioane de lei. Revenim cu informatii.