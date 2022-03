Fondatorul Tesla Motors, Martin Eberhard vine la București Martin Eberhard vine la București. Este omul cu care a inceput povestea mașinilor viitorului Tesla Motors. Cofondator al brandului alaturi de Marc Tarpenning, Eberhard a dezvoltat un imperiu revoluționand tehnologii de baza- bateria, software-ul computerului și motorul. Multimilionarul american va participa la un eveniment la București ce anunța demararea unui proiect inedit, prima mașina electrica ce va fi construita integral in Romania de o compoanie privata. Multa lume crede ca Elon Musk a fondat Tesla. Inginer și inventator (are 22 de brevete) Martin Eberhard a fondat Tesla Motors in 2003,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

