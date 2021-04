Miliardarul suedez Daniel Ek, fondatorul Spotify, a anuntat ca este dispus sa cumpere clubul Arsenal Londra, daca actualul proprietar il pune in vanzare, informeaza lefigaro.fr. „Tin cu Arsenal de cand ma stiu. Daca Kroenke Sport Enterprises ar dori sa vanda clubul Arsenal, as fi fericit sa ma implic”, a scris Ek, fondatorul Spotify, pe Twitter. Prezent in actionariatul tunarilor din 2007, omul de afaceri american Stan Kroenke (73 de ani) este criticat de mult timp de suporteri pentru esecul clubului de a cuceri trofee de la sosirea sa. Implicarea clubului Arsenal in proiectul Super League, o…