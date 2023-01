Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, neagă din nou că a furat fondurile utilizatorilor platformei pentru criptomonede Acesta este primul raspuns semnificativ al lui Bankman-Fried la acuzatiile federale conform carora a condus o frauda de 8 miliarde de dolari care i-a distrus conglomeratul cripto de 32 de miliarde de dolari. La inceputul acestei luni, Bankman-Fried a pledat nevinovat pentru opt acuzatii federale, inclusiv pentru frauda si spalare de bani, si a fost eliberat pentru o garantie de 250 de milioane de dolari. Procesul sau va incepe in octombrie. Bankman-Fried face obiectul plangerilor Comisiei pentru bursa si valori mobiliare si Comisia pentru tranzactii cu instrumente financiare. Postarea sa ofera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul miliardar este acuzat de conspiratie pentru a comite frauda electronica si frauda a valorilor mobiliare, acuzatii individuale de frauda a valorilor mobiliare si frauda electronica, spalare de bani si conspiratie pentru evitarea reglementarilor privind finantarea campaniei. Bankman-Fried a sosit…

- Pana la urma, nu a existat nicio minune divina pentru șase est-europeni care au fost reținuți in luna aprilie pentru ca s-au ascuns intr-o vila din Mengwi, renumiți ca fiind grupul recalcitrant care pretindea ca casa este un dar de la Dumnezeu. Cinci dintre cei șase – toți din Republica Moldova au fost…

- Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a parasit miercuri Bahamas cu un zbor cu destinatia SUA, unde se va confrunta cu acuzatii de frauda, in timp ce procurorii federali au anuntat ca doi dintre fostii sai asociati au pledat vinovati pentru acuzatii similare, iar acum coopereaza cu guvernul, informeaza…

- Numele europarlamentarului roman Cristian Bușoi, vehiculat in scandalul QatarGate, care zguduie Parlamentul European. Bușoi este acuzat de corupție, dupa ce ar fi fost de doua ori in Qatar fara sa declare originea finanțarilor. Europarlamentarul admite ca s-a facut o greșeala, insa respinge acuzațiile.…

- Politologul Dionis Cenușa considera ca Rusia in niciun caz nu are dreptul sa se expuna pe marginea politicile interne ale Moldovei, deoarece acest lucru incalca suveranitatea țarii, iar comentariile despre buletinele de vot in alte limbi decat cea romana trebuie condamnate. Totodata, acesta este de…

- FTX, a treia cea mai mare platforma de exchange de criptomonede, si-a declarat falimentul, dupa ce mai bine de 1 miliard de dolari din fondurile clienților au disparut, transmite Reuters. Ar fi vorba despre o lipsa de 1,7 miliarde sau chiar 2 miliarde, noteaza News.ro. Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried,…

- Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried, a transferat in secret 10 miliarde de dolari din fonduri ale clientilor de la FTX catre compania de tranzactionare a lui Bankman-Fried, Alameda Research, au declarat sursele. O parte din acest total a disparut de atunci, au spus sursele. O sursa a estimat suma lipsa…

- Bitcoin a scazut miercuri la 16.521,60 dolari pe unitate, cel mai redus nivel din noiembrie 2020, pe fondul declinului generalizat al pietei critomonedelor, pentru a doua zi consecutiv, investitorii analizand consecintele preluarii FTX de catre Binance, pentru a o salva dintr-o criza de lichiditate,…