- Presedintele francez Emmanuel Macron ii transmite vineri sustinerea sa omoloagei sale moldovene Maia Sandu impotriva "tentativelor rusesti de destabilizare" in aceasta fosta republica sovietica si impotriva "tensiunilor pe care acestea le provoaca", anunta Palatul Elysee, relateaza AFP. Macon a salutat,…

- Ministerul de Externe de la Moscova a transmis vineri un comunicat legat de Transnistria, in conditiile in care sustine ca Ucraina ar pregati o „provocare militara" acolo, si avertizeaza SUA, statele membre NATO si Ucraina „sa nu faca inca un pas aventuros", considerand ca orice amenintare la adresa…

- O rețea de spionaj in care sunt implicați și cetațeni moldoveni a fost deconspirata de agenții Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și de procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) din Republica Moldova, transmite Radio Europa Libera.…

- Larga este un punct de trecere a frontierei cu Ucraina situat in nordul Republicii Moldova.Dupa ce au fost descoperite resturile presupusei rachete, s-a luat masura protejarii zonei si a fost anuntat Serviciul de Urgenta 112. La fata locului au venit echipele de genisti ale politiei, precum si Procuratura…

- Alte noua percheziții au fost efectuate in dosarul privind escrocheriile companiei „BisMobil Kitchen”. Polițiștii și procurorii au mai stabilit unele adrese, precum și alte persoane implicate in schema infracționala, transmite TV8 . Astfel, in urma perchezițiilor, ofițerii Direcției investigații complexe…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat joi ca Occidentul cauta sa transforme Republica Moldova, fosta republica sovietica, in ”urmatoarea Ucraina”, transmite EFE. ”Este avuta acum in vedere R.Moldova pentru acest rol”, a sustinut Lavrov intr-un interviu pentru televiziunea publica…

- Maldarul de plangeri impotriva Bismobil Kitchen, depuse la Oficiul pentru Protectia Consumatorului din Iasi creste de la o zi la alta. In acest moment, inspectorii OPC au in lucru 114 sesizari primite de la clientii care ar fi fost inselati de compania ce avea ca obiect de activitate comercializarea…

- Mihail Șaran, directorul și fondatorul companiei Bismobil Kitchen, a fost reținut joi, 19 ianuarie, pe Aeroportul de la Chișinau, in timp ce incerca sa paraseasca țara. Informația a fost confirmata de catre Diana Fetco, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General de Poliție (IGP) luni,…