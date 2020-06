Stiri pe aceeasi tema

- Calin Fusu, fondatorul BestJobs, are un nou plan. Acesta a hotarat sa investeasca o jumatate de milion de euro intr-o platforma care intermediaza sesiuni online cu specialiști. Fondul de investiții Neogen Capital investește 500.000 euro și expertiza BestJobs in dezvoltarea serviciului Avocado.red, o…

- Proiectul de lege care interzice vanzarea participatiilor statului la companii si societati nationale ar putea afecta dezvoltarea pietei de capital se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR) si Asociatiei CFA Romania. "Niciun stat nu se poate…

- Renault a anunțat ca va reduce costurile fixe cu peste 2 miliarde de euro pe parcursul a trei ani. Compania suspenda proiectele in Romania și Maroc și reduce 4.600 de posturi in Franța și peste 10.000 de alte posturi in restul lumii, unde Grupul este prezent.”Acest proiect de plan va consolida capacitatea…

- Auzim din ce in ce mai des diagnosticul AUTISM la copii. 1 din 54 de copii este afectat de o tulburare de spectru autist. Autismul insemna izolare, imposibilitatea de a comunica sau de a face parte din societate. Cu ajutor si multi ani de terapie de specialitate, copiii au sanse sa fie recuperati.…

- Valul de masuri protectioniste vizand produsele agricole, care a aparut pe masura ce pandemia de coronavirus se raspandea la nivel global, a inceput deja sa dea inapoi, scrie Bloomberg.Din cele 17 state care au incercat sa limiteze exporturile de alimente pentru a-si proteja aprovizionarea…

- Investitiile trebuie distribuite in diferite clase de active, in asa fel incat sa existe un echilibru intre activele cu risc mare, dar cu o rentabilitate ridicata si cele cu risc mic, dar si cu potential de castig mai redus, spun analistii financiari citati de casa de brokeraj XTB Romania, care estimeaza…

- Allianz-Tiriac anunta lansarea unui serviciu de consultanta medicala la distanta, printr-un parteneriat cu Medicover, oferit fara niciun cost suplimentar, atat clientilor actuali persoane fizice si companii, cat si celor care vor incheia o asigurare de sanatate cu compania de asigurari, potrivit…

- Parlamentul European (PE) a aprobat un pachet de ajutor pentru statele membre de 37 de miliarde de euro pentru lupta cu pandemia de coronavirus. Eurodeputatii au fost de accord ca operatorii aerieni sa renunte la zborurile fara pasageri, fara a fi in pericol sa isi piarda slotul orar.Pentru…