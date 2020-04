Fond pentru spitale: 17 unitati medicale si de ingrijire pacienti au fost echipate in regim de urgenta

Salvati Copiii Romania accelereaza dotarea unitatilor medicale si va duce aparatura medicala si echipamente de protectie la Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures, Spitalul Judetean de Urgenta din Cluj-Napoca si Maternitatea Polizu din Bucuresti.



Organizatia a activat mecanismul de urgenta pentru echiparea a peste 50 de spitale din Romania, iar 17 dintre acestea au primit deja echipamente si aparatura performanta, in valoare de 400.000 Euro. Peste 2.700 de cadre medicale din sistemul sanitar au fost, astfel, sprijinite in lupta contra pandemiei.



In data…