- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marți, 13 decembrie, legea privind protectia sistemelor informatice, care prevede ca autoritațile centrale și locale nu vor mai putea folosi antiviruși pentru calculator creați de companii din Rusia, precum Kaspersky. Interdicția vine in contextul invadarii Ucrainei…

- Ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, a declarat luni, 5 decembrie, la conferința de presa organizata dupa ce George Simion a parasit sediul Ministerului Energiei, ca liderul AUR este „o trompeta a lui Putin” și ca acesta a venit special ca sa impiedice conferința de presa organizata pe tema embargoului…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a avut marți, 29 noiembrie, o intrevedere cu omologul ucrainean Dmitro Kuleba, in cadrul careia șeful diplomației romane i-a transmis lui Kuleba „solicitarea repetata” a Romaniei ca Ucraina „sa recunoasca inexistenta asa-zisei «limbi moldovenesti»”, a informat MAE.…

- Rusia nu este interesata de scenariul invadarii militare a Republicii Moldova. Moscova va incerca sa influențeze teritoriul dintre Prut și Nistru prin intermediul guvernelor obediente care spera sa fie instaurate la Chișinau. O spune fostul ministru al Apararii, Vitalie Marinuța, potrivit caruia Rusia…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consilului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) in care va fi dezbatuta evoluția situației din Ucraina. Tot aici vor fi discutate masuri de creștere a independenței energetice a țarii, precum și deschiderea de noi capacitați de producție energetice. Pe ordinea…

- Ambasadorul rus la București Valery Kuzmin a fost convocat, luni, 3 octombrie, la solicitarea ministrului de externe Bogdan Aurescu dupa ce Rusia a anexat ilegal regiunile Donețk, Herson și Zaporojie din Ucraina. „Din dispoziția ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu, ambasadorul Federației Ruse…

- Romania condamna in termenii cei mai fermi semnarea așa-ziselor „acorduri de intrare in componența Federației Ruse” a unor regiuni ucrainene aflate sub ocupația ilegala a trupelor ruse, ca urmare a razboiului de agresiune declanșat de Rusia impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Ministerului…

