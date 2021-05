Stiri pe aceeasi tema

- Necunoașterea legii nu justifica sub nicio forma incalcarea acesteia. Avand in vedere faptul ca utilizarea vehiculelor precum motociclete enduro sau ATV-uri se practica inclusiv pe trasee montane și/sau pe fondul forestier, Poliția face urmatoarele precizari: 1.) Legea nr. 46 din 2008 (Codul Silvic),…

- Consiliul Județean Cluj a obținut omologarea tuturor celor 12 trasee turistice montane din zona Cheile Turzii, Cheile Turenilor și a Trascaului de Nord, județul Cluj. Certificatele de omologare au fost

- Dragi baimareni, daca nu ați aflat inca despre aranjamentele de la primarie, urmeaza sa vi le prezentam noi in randurile urmatoare. De unde incepe aceasta poveste și ce trebuie sa ințeleaga baimarenii: Fundamentarea bugetului se face in conformitate cu prevederile art. 14 pct. 7 din Legea privind finanțele…

- Turismul ecvestru de pe Valea Muresului Superior s-a dezvoltat tot mai mult pe fondul restrictiilor impuse de pandemia de SARS-CoV-2, iar din acest motiv tot mai multi locuitori din municipiul Reghin au decis sa isi cumpere cai pentru a se relaxa in natura.Calaretii spun ca desi aceasta pasiune are…

- Legea ar trebui sa fie pentru toata lumea la fel, dar pentru cei care ar trebui sa o aplice și sa se asigure ca aceasta este respectata pana la ultima virgula, totul este facultativ. Exemplu concret miercuri, puțin dupa ora 17.00,la intersecția bulevardelor Independenței cu Decebal. Un echipaj de Poliție…

- F. T. In ultima saptamana, peste 900 de jandarmi prahoveni au acționat, zilnic, atat independent, cat si in patrule mixte cu politia, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranța publica. In urma misiunilor efectuate – peste 600 la numar -, au fost constatate 17 fapte pentru care au intocmit…

- Necunoașterea legii nu justifica sub nicio forma incalcarea acesteia. Avand in vedere faptul ca utilizarea vehiculelor precum: motociclete, enduro sau ATV-uri se practica inclusiv pe trasee montane și/sau pe fondul forestier, consideram ca se impun urmatoarele precizari: 1. Legea nr. 46 din 2008 (Codul…

- Polițiștii atenționeaza ca intrarea pe trasee turistice montane sau in zone din fondul forestier, cu motociclete, enduro sau ATV-uri sau alte mijloace auto numai in anumite condiții. Amenzile pot ajunge pana la 3000 de lei. Potrivit IPJ Sibiu, Legea nr. 46 din 2008 (Codul Silvic), la art. 54, alin.…