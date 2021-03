Folkistul Cătălin Condurache a murit! A fost unul din artiștii reprezentativi ai Cenaclului ”Flacăra” Marele folkist Catalin Condurache s-a stins din viața la 64 ani. Artist reprezentativ pentru Cenaclul ”Flacara”, Condurache a murit dupa o lunga suferința. Primele inregistrari le-a facut in urma cu 45 ani, insa consacrarea sa a venit odata cu debutul pe scena Cenaclului (1982), cea mai importanta mișcare artistica ce a avut loc vreodata Europa de Est. A realizat, impreuna cu trupa Shaba, albumul ”Fuziuni” (2003), iar cu Sandy Deac albumul ”Generația ta” (1998), disc declarat drepot ”albumul anului” la mai multe posturi de radio. In ultmiii zece ani a facut parte din grupul Golden Folks alaturi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

