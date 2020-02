Folha: Criza centrului-stânga îi deschide calea lui Sanders în SUA Progresistii par șocați tinând seama de sansa din ce în ce mai mare ca democrații americani sa își puna toate jetoanele pe un candidat în vârsta de 78 de ani, care a suferit un atac de cord anul trecut, ales senator în cel mai mic și cel mai puțin competitiv stat, cunoscut pentru pozițiile sale controversate și minoritar în domeniul sau politic. Dar daca tinem seama de starea catastrofala a opoziției la adresa lui Donald Trump, aceasta anomalie aparenta începe sa aiba sens.



Politician contestatar prin natura sa, Bernie Sanders a început…

Sursa articol: hotnews.ro

