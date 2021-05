Stiri pe aceeasi tema

- O nava a Marinei americane a tras focuri de avertisment impotriva a peste o duzina de nave iraniene care se apropiasera de un submarin american in Stramtoarea Ormuz, a indicat luni Pentagonul, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- O nava a Marinei americane a tras focuri de avertisment impotriva a peste o duzina de nave iraniene care se apropiasera de un submarin american in Stramtoarea Ormuz, a indicat luni Pentagonul, noteaza AFP. Treisprezece vedete de atac rapid ale Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a Republicii…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a trimis inca doua bombardiere B-52 in Golf si a prelungit misiunea in regiune a portavionului USS Eisenhower pentru a proteja retragerea anuntata a fortelor coalitiei internationale din Afganistan, a indicat vineri purtatorul de cuvant al Pentagonului,…

- Hugo Lopez-Gatell, subsecretar de stat si coordonatorul strategiei mexicane de lupta impotriva COVID-19, a recomandat luni vaccinarea inclusiv a persoanelor care au avut COVID-19, printre care si cea a presedintelui tarii, Andres Manuel Lopez Obrador, relateaza EFE. "In lumea intreaga nu se…

- Statele Unite monitorizeaza "foarte atent" activitatea militara a Rusiei in Arctica, a anuntat luni Washingtonul, informeaza dpa.Intr-o conferinta de presa, un reporter l-a intrebat pe purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, cat de ingrijorat este Departamentul american al Apararii cu privire…

- Cel putin 13 politisti sau angajati ai biroul procurorului general au fost ucisi joi într-o ambuscada întinsa de o grupare criminala în statul Mexico (centru), au raportat secretariatul pentru securitate si biroul procurorului general, noteaza AFP și Agerpres. Atacul s-a produs într-o…

- Presedintele Joe Biden a limitat utilizarea de catre armata americana a atacurilor cu drone impotriva gruparilor jihadiste in afara teatrelor de razboi in care SUA sunt angajate oficial, schimband politica predecesorului sau, Donald Trump, care a dat mana libera militarilor americani in tari precum…

- Autoritatile de la Vatican le-au transmis angajatilor ca risca sa isi piarda locurile de munca daca refuza sa fie vaccinați impotriva COVID-19 fara sa prezinte motive medicale legitime, relateaza Reuters, citata de Agerpres.