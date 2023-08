Stiri pe aceeasi tema

- Scene ca-n filmele de acțiune, astazi, in zona Modern din Timișoara, dupa ce politistii Secției 1 Timișoara au oprit, pe bulevardul Take Ionescu, un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 35 de ani. Barbatul era cautat pentru arestare, astfel ca a demarat in tromba, iar ulterior a abandonat…

- Faze demne de filme polițiste pe strazile Timișoarei in ziua de miercuri. O banala oprire in trafic a continuat cu o cursa nebuna și un foc in aer. Politistii Secției 1 Timișoara, au oprit pe bulevardul Take Ionescu, din Timișoara un autoturism condus de catre un barbat in varsta de 35 de ani. In timp…

- Azi-noapte, polițiștii Secției 1 Timișoara, au fost sesizați cu privire la faptul ca unui barbat care efectua transport alternativ de persoane intermediat printr-o platforma digitala, i-a fost sustras portofelul cu bani pe care il avea intre scaunele de la mașina. Prejudiciul cauzat este in valoare…

- O femeie din Timișoara a fost violata in scara blocului, la ora 7.00 dimineața. Violatorul, care a urmarit-o pe strada și a intrat peste ea in casa, apoi a prins-o pe scari unde ea fugise, a fost arestat.

- Un eveniment tragic a avut loc in țara saptamana trecuta, cand doi batrani au fost uciși in propriul lor apartament. Nepotul victimelor a dat peste criminal in casa lor, dar acesta a reușit sa scape. Criminalul a reușit sa se ascunda timp de doua zile, dar poliția a reușit in cele din urma sa il […]

- Duminica dimineața, la ora 4:45, o patrula auto din cadrul Secției de Poliție Burdujeni a oprit pentru control pe strada Calea Burdujeni o autoutilitara, aceasta fiind incarcata cu cherestea de esența rașinoase. S-a procedat la controlul documentelor autoutilitarei, ocazie cu care s-a constatat faptul…

- Cautari pe Facebook dupa un șofer iresponsabil care a provocat un accident de circulație și a fugit de la fața locului, la Timișoara. Individul a trecut cu mașina prin gardul de caramida al unei case, iar apoi și-a luat talpașița. A lasat insa una dintre placuțele de inmatriculare la fața locului.

- Barbat cercetat penal pentru ucidere din culpa și parasirea locului accidentului, dupa ce a lovit mortal un barbat, in Calea Aradului din Timișoara. Victima a fost gasita abia o zi mai tarziu.